Chabot e quel Parma… tanto amato: due gol in Serie A al Tardini su due

Il Tardini porta bene a Julian Chabot. Il difensore dello Spezia è stato protagonista della 5^ giornata di Serie A con la maglia dei suoi segnando un gol, il secondo in carriera in Serie A, contro il Parma. Non una novità per il centrale di Vincenzo Italiano che con lo stadio ducale ha davvero un ottimo feeling.

Chabot e quel Tardini tanto amato

Secondo gol in carriera nel massimo campionato per Chabot e ancora una volta al Tardini. Infatti, la curiosa statistica che accompagna il classe 1998 tedesco è davvero da sottolineare. Soltanto un anno fa, sempre contro il Parma, in casa crociata, ma con la maglia della Sampdoria, era riuscito a trovare la via della rete, la sua prima in carriera in Serie A. A distanza di una stagione, e questa volta con lo Spezia, il difensore ha fatto il bis portando un punto ai suoi. Due gol in Serie A entrambi al Tardini. Se questo non è amore…