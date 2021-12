Chelsea, pronta un’offerta all’Inter per Lautaro

Il Chelsea, dopo Lukaku, avrebbe messo nel mirino anche Lautaro Martinez

Dopo l'acquisto dall'Inter di Romelu Lukaku, per circa 120 milioni di euro, il club di Roman Abramovic avrebbe ora messo gli occhi su un altro attaccante nerazzurro: si tratta dell’argentino Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, l’attaccante tedesco Timo Werner potrebbe lasciare il Chelsea e per questo motivo, in caso di cessione, i Blues avrebbero scelto come suo sostituto, Lautaro Martinez dell'Inter. Per cercare di convincere il club nerazzurro a liberarlo, i londinesi avrebbero intenzione di mettere sul piatto un’offerta quasi irrinunciabile da circa 100 milioni di euro più il centrocampista ex Real Madrid ed Inter, Mateo Kovacic.