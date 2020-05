Chiellini: “Balotelli mi ha deluso”. E Mario: “Non sei un uomo”

Non se le sono mandate a dire Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. Il difensore della Juventus e l’attaccante del Brescia si sono attaccati duramente tra giornali e social. Il primo a pungere è stato il centrale difensivo che ha parlato in maniera negativa di SuperMario: “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. Nel 2013, in Confederations Cup contro il Brasile, non ci diede una mano in niente. Roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti”.

RISPOSTA – Immediata la replica di Mario attraverso i propri canali social: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.