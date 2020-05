Chiellini su Conte: “Fa piazza pulita. Sei con lui o contro di lui”

Continuano ad uscire altri stralci del libro autobiografico di Giorgio Chiellini. Il difensore e capitano della Juventus ha ripercorso la sua carriera raccontando aneddoti di allenatori ed ex compagni. Nei giorni scorsi le parole su Felipe Melo e Balotelli avevano scatenato la polemica, provocando anche l’inevitabile risposta dei suoi ex compagni. Il difensore ha poi fatto pace con Super Mario, mentre ha rincarato la dose su Felipe Melo.

Chiellini racconta Conte

Durante la stesura del suo libro, il capitano bianconero ha parlato di Antonio Conte e del suo impatto sul gruppo: “Conte ti coinvolge come nessuno, ti manda contro tutto e contro tutti. Rende la sua squadra pronta a qualunque cosa, o sei con lui o sei contro di lui, e se sei contro te ne vai. Anche da noi andarono via in tanti, idem quest’anno all’Inter”. Il centrale ha poi raccontato come alcuni giocatori non avessero retto il ritmo dell’attuale allenatore dei nerazzurri: “Antonio Conte arriva e fa piazza pulita. La società nerazzurra aveva già deciso di non puntare su Icardi e Nainggolan, ma Perisic era a disposizione, si vede che Conte l’ha soppesato in ritiro e poi ha deciso che non serviva. Alla Juve, il primo anno, Ziegler non ha neppure finito il ritiro, Felipe Melo e Amauri sono durati due giorni“.

Conte e l’Inter

Riguardo al presente nerazzurro dell’ex capitano della Juventus, Chiellini ha scritto: “Gli perdono di essere all’Inter solo perché lo conosco, gli voglio bene e so che l’ha fatto da serio professionista. Sono sicuro però che qualche dubbio la sera gli verrà, e che quando guarda lo stemma dell’Inter sulla giacca ci resta un po’ così… Io resto dell’idea che la Juve sia più forte dell’Inter, anche se non sempre la squadra più forte vince. Vince quella più costante“.