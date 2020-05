Chiellini: “Conte mi fece giocare infortunato. Allegri emozione pura”

Giorgio Chiellini ha sposato la causa della Juventus dai tempi della retrocessione in Serie B dopo lo scandalo di Calciopoli. Il difensore bianconero ha contribuito alla rinascita della Vecchia Signora, diventando un punto di riferimento prezioso specialmente nel ciclo tutt’ora in corso, con otto scudetti vinti consecutivamente. Un’epopea contraddistinta dai trionfi prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri in panchina. Chiellini ha parlato anche di loro nel corso della sua biografia. A proposito di Conte ha rivelato un particolare aneddoto riguardante l’avvicinamento al match scudetto tra Napoli e Juventus nel marzo 2013. Nonostante lui fosse infortunato, il tecnico salentino volle schierarlo a tutti i costi: “Non me ne frega niente, tu domani giochi, quelli se la fanno addosso solo guardandoti in faccia, se poi non te la senti esci, ma finché ti reggi in piedi giochi”. Una scelta azzeccata col senno di poi: Chiellini segnò la rete del pareggio.

ALLEGRI – Poi “Chiello” ha raccontato il suo rapporto con Allegri: “Sicuramente è un allenatore abilissimo a dare fiducia al gruppo nelle situazioni impossibili, nel farti credere che in fondo non è niente di speciale. Più la partita si avvicina, più sa trasmettere emozione pura. Il magistero di Allegri si impronta della leggerezza”.