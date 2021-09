Chiellini promuove Dybala: “Sarà la sua Juventus…”

Il capitano bianconero incensa il numero 10

Redazione ITASportPress

Giorgio Chiellini non si nasconde dopo il k.o. contro il Napoli della sua Juventus. Il difensore ci mette la faccia e parla ai microfoni di DAZN a proposito dell'avvio negativo dei suoi in questo campionato con un solo punto in tre gare. Il capitano bianconero ha affrontato diversi temi caldi tra cui il ruolo di Dybala dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

LEADER - "L'addio di Cristiano Ronaldo? Bisogna cambiare il modo di giocare. Quando hai un giocatore come Cristiano non puoi non giocare per lui: bisogna essergli grati. Andiamo avanti: questa sarà la squadra di Paulo Dybala", ha detto Chiellini. "Ha abbassato un po' le medie per la presenza di Cristiano Ronaldo, ma è lui il giocatore chiave per questa squadra e tutti riconosciamo questa cosa".

MOMENTO - Sulla sconfitta col Napoli: "Credo che bisogna essere soddisfatti di quello che è stato messo in campo nonostante le situazioni che avevamo. C'è da fare pochi proclami, parlare poco o farlo quando non se ne può fare a meno, lavorare, migliorare e pensare al quotidiano. Nulla di più". E ancora: "Sapevamo ci sarebbero state delle difficoltà, ma sicuramente non pensavamo di trovarci a questo punto dopo tre partite: fa parte del calcio. Dopo l'Empoli mi sono avvicinato ad Allegri e gli ho detto quello che sto dicendo oggi: che c'è da lavorare. La squadra che aveva lasciato Max era una squadra di campioni e di giocatori pronti. Bisogna diventare più squadra".