Chiellini: “Scudetto? La Lazio si goda questo momento che non sarà eterno. Sull’Inter…”

Senza peli sulla lingua. Giorgio Chiellini parla ai microfoni del Corriere dello Sport anche degli obiettivi stagionali e la lotta al tricolore dopo lo stop al campionato per l’emergenza coronavirus. La battaglia con la Lazio ma anche quella con l’Inter, da non dare per finita mai.

TRICOLORE – “Lotta scudetto con la Lazio? Perché tutti danno l’Inter per morta? Conoscendo l’allenatore (Conte ndr) e i giocatori, non la trascurerei, in un mini campionato 9 punti sono niente”, ha esordito Chiellini. “Se l’Inter batte la Samp in casa i punti scendono a sei. Certo, la Lazio sta facendo un percorso bellissimo. Luis Alberto, Milinkovic e Ciro sono poesia. Si godano questo momento, ma non in eterno”.

OBIETTIVI – Ma oltre allo scudetto, la Juventus pensa alla Champions: “Champions League? Meglio arrivare in finale e perderla che fermarsi prima. Io ci sono uscito agli ottavi e nel girone e ti assicuro che è poco divertente. 15 anni di Juve sono tanti, ti entrano dentro, sicuramente mi considero fortunato per averli fatti, ma allo stesso tempo mi rendo conto che non è così semplice. La Juventus ti impegna, le pressioni son continue, in questi quindici anni ho vissuto in paradiso, all’inferno, di nuovo in paradiso”.