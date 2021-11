Chiellini: “Serie A a 18 squadre o addirittura 16 per un calcio di livello”

Parla il difensore dell'Italia e della Juventus

Giorgio Chiellini si schiera per una Serie A con meno di 20 squadre. Il difensore della Nazionale e della Juventus ha parlato a DAZN in merito ad un tema del quale si parla ormai da tempo: "Io col presidente Agnelli ne parlo da qualche anno. Il futuro del calcio mondiale va verso una europeizzazione del calcio internazionale. Il giocatore della Juve, come anche i tifosi, vuole sempre più giocare e vedere partite di livello europeo. Con tutto il rispetto, ma il numero di squadre del campionato italiano è troppo".

Da qui, appunto, la necessità di trovare il numero giusto: "Io credo che il numero corretto sarebbe 18 o forse addirittura 16 squadre, ma penso che 18 sia il numero giusto", ha detto Chiellini. "Siamo arrivati ad un punto di non ritorno: credo che le istituzioni, i club e i giocatori debbano incontrarsi per riformare il calendario, creare nuove competizioni, ridare slancio a questo sport che per me rimane il più bello al mondo, ma secondo me è molto migliorabile".