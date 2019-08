Chiellini stende il Parma: Juve subito vincente, 1-0

Buona la prima per la Juventus. All’esordio nella Serie A 2019/20, i bianconeri passano a Parma dopo una gara ricca di insidie. Merito della squadra di casa, che interpreta bene la gara, cercando di organizzare un pressing alto ed aggredendo gli spazi concessi dai campioni d’Italia in carica. Nei primi minuti sono proprio i ducali a rendersi minacciosi dalle parti di Szczesny, bravo a togliere dai guai i compagni con alcune uscite precise. La Juve macina gioco e colleziona calci d’angolo. Da un corner arriva il vantaggio della Vecchia Signora: Costa calcia di prima intenzione, Chiellini piazza il piede e devia il tiro del compagno. Juve avanti al 21′. Il Parma reagisce con le incursioni di Gervinho ed Inglese che impegna Szczesny. I bianconeri sfiorano il raddoppio con Cristiano Ronaldo che segna, ma vede la propria rete annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico. Nella ripresa la superiorità della Juve emerge più nettamente. I gialloblu non riescono a pungere ed è ancora CR7 a sfiorare la rete. In evidenza anche Gonzalo Higuain, a suo agio nel duetto con il campione portoghese. Nel finale il Parma torna a far paura, complice un calo degli uomini di Sarri affidati ora a Martusciello. Non cambia il risultato.