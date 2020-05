Chiellini su Pogba: “Alla Juventus pensavamo fosse uno di passaggio”

Continuano ad emergere alcuni retroscena dell’autobiografia di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus nell’ultimo periodo ha fatto discutere anche per alcune frasi indirizzate ad ex compagni della nazionale e di club. Quelle che hanno fatto più scalpore sono quelle indirizzate a Mario Balotelli, con cui poi ha riappacificato, e quella riguardo a Felipe Melo.

Le parole di Chiellini

Nel suo libro Giorgio Chiellini ha parlato anche dell’ex compagno di squadra Paul Pogba. Il difensore non si aspettava che il francese fosse così forte: “Ricordo quando arrivò da noi: dopo tre o quattro giorni di ritiro, io e i miei compagni ci guardammo in faccia e dicemmo: ‘Ehi, ma questo è forte davvero!’ Proveniva dal Manchester United da svincolato, era giovanissimo e pensavamo fosse uno dei tanti di passaggio, uno di quelli che le società usano per fare un po’ di mercato. Invece… Nessuno si aspettava un campione del genere. Paul si muoveva in campo con questo suo incredibile fisico, era magico, impressionante. E dire che le prime partite le giocò fuori ruolo, davanti alla difesa per far riposare Pirlo. Ma conoscendolo, nel tempo a venire si capì che quel ruolo era stato limitante, Paul non poteva aprire la falcata e liberare la sua prepotenza fisica e tecnica, quella che gli avrebbe permesso di diventare il formidabile ‘tuttocampista’ che conosciamo”.

Pogba in orbita Juventus

Stando alle voci di mercato, Paul Pogba potrebbe divorziare dal Manchester United dopo una stagione altamente deludente. I rapporti tra i club e il giocatore sarebbero ai ferri corti e su di lui ci sarebbero gli occhi di mezza Europa, tra cui anche la Juventus. I bianconeri questa volta dovranno lottare se vorranno riportare il francese a Torino dove i tifosi lo amano ancora. Occhio però all’inserimento del Real Madrid che ha sempre manifestato interesse per il giocatore”.