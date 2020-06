Chiellini: “Totti era da Pallone d’Oro, lo hanno dato anche a Owen e Shevchenko…”

Le anticipazioni dell’autobiografia di Giorgio Chiellini “Io, Giorgio” hanno scatenato molte polemiche riguardo alle frasi dirette a Mario Balotelli, Felipe Melo e Arturo Vidal. I tre hanno poi risposto alle frasi del difensore che nel suo libro ha parlato anche di Francesco Totti affermando di essere stupito dal fatto che non abbia mai vinto un Pallone d’Oro.

Chiellini in tackle su Sheva

Chiellini parlando dell’ex capitano della Roma ha dichiarato: “Quel Pallone d’Oro avrebbe davvero potuto vincerlo, prima dell’egemonia degli alieni. Lo hanno dato a giocatori come Owen o Shevchenko, grandi, ma non certo più di Totti. Francesco è stato immenso, davvero, ed è stato un peccato non vederlo esibirsi anche su altri palcoscenici, però dal punto di vista romantico è stato bellissimo che lui abbia dedicato tutta la sua vita alla Roma. Ma chi pensa che sia stata una scelta di comodo non ha capito niente: è stata soltanto una scelta d’amore. Lui aveva gli occhi dietro la testa, gli riuscivano giocate che nessuno poteva neppure immaginare. Gli ho visto esprimere un calcio fantastico, prima con una fisicità esplosiva e poi con una classe immensa, anche se a ritmi più lenti. A livello tecnico, mentale e come visione di gioco Totti era un autentico fuoriclasse: semplicemente un genio“.