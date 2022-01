Chiesa risponde a Mertens: Juventus fa 1-1 contro il Napoli

Partita vibrante che è stata in bilico fino alla fine

Si è chiuso con un pareggio il big match della 20^ giornata di campionato. All’Allianz, Juve e Napoli chiudono sull’1-1 una gara di grandissima intensità. Dopo un buon avvio dei bianconeri, la squadra di Spalletti (Domenichini in panchina) prende in mano il gioco e passa con Mertens. Nella ripresa, Chiesa trova il pari con una conclusione deviata da Lobotka. Il Napoli (molto rimaneggiato per via delle positività al Covid) ci prova ma non passa. Azzurri a -5 dal Milan.