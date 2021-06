Chiesa rivela: “Nel calcio dei grandi grazie a Sousa. La svolta in una partita”

L'attaccante italiano si racconta parlando delle sue origini calcistiche

Lo stesso Chiesa si è raccontato in un'intervista concessa a CalcioShop: "L'allenatore che mi ha fatto fare il salto tra i grandi è stato Paulo Sousa. Ha puntato su di me, mi ha dato tantissima fiducia. Lo devo ringraziare perché il salto era enorme da Primavera a Serie A. Ricordo anche Edy Baggio, che mi ha preso negli anni in cui non giocavo, negli allievi regionali, e da lì mi diede tanta fiducia facendomi giocare. Poi l'allenatore Guidi, che mi ha insegnato tantissimo sotto l'aspetto calcistico. Ricordo con emozione l'esordio in A, un'emozione unica perché è stato il raggiungimento di anni di sacrifici. Poi ci sono state tante serate che porto con me, ma una partita che mi ha fatto arrivare tra i grandi è stata la partita con la Fiorentina Primavera, a Torino contro la Juventus Primavera, nel quarto di finale della Coppa Italia Primavera, in cui ho segnato. Questa partita mi ha dato forza. Sousa a volte ci mandava in Primavera per questioni di umiltà, per testare se mettevamo la stessa voglia e passione anche con la Primavera: quello è stato un grande momento per la mia carriera, non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, soprattutto quando dai grandi vai in Primavera. Ci può essere superficialità, ma non bisogna farlo".