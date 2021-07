Ciao Raffaella, il commovente messaggio di Bonucci

Grande tristezza per la morte di Raffaella Carrà anche nel mondo del calcio

Un dolore atroce per la morte oggi della più grande soubrette della tv italiana e non solo. Oggi se ne è andata Raffaella Carrà e anche nel mondo del calcio è stato un giorni triste. "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre". Con questo messaggio, pubblicato in una story su Instagram, Leonardo Bonucci, difensore della Juve e della nazionale italiana, ha ricordato Raffaella Carrà, scomparsa oggi all'età di 78 anni. A maggio 2019 proprio con Raffaella Carrà, Bonucci aveva fatto una lunga chiacchierata a cuore aperto nel corso del programma ‘A raccontare comincia tu’. La Juventus su Twitter ha lasciato un ricordo di Raffaella Carrà.