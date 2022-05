Ciccio Graziani: “Milan in testa non per caso. Avrebbe già vinto scudetto se…”

Il pensiero dell'ex bomber

Il Milan si è confermato in testa alla classifica del campionato di Serie A con la vittoria sul campo del Verona nel posticipo domenicale della 36esima giornata. A due turni dalla fine, il Diavolo resta a +2 sull'Inter. Intervenuto a Radio Sportiva nel corso di Microfono aperto, Francesco Ciccio Graziani , storico ex bomber, ha parlato proprio del campionato nostrato con particolare focus in casa rossonera.

IL MILAN - Il pensiero di Graziani parte da Zlatan Ibrahimovic che, nonostante i tanti problemi fisici accusati in stagione, ha dato comunque il suo apporto in diverse modalità: "Ibra? Ha portato cultura sportiva, il modo di allenarsi e la forza di crederci". E ancora sull'ambiente rossonero: "Il Milan non è in vetta per caso. La squadra è giovane, ha entusiasmo e tecnica. E ripeto, Ibra è fondamentale anche fuori dal campo". Poi sullo scudetto: "Penso che se il Milan avesse comprato un attaccante a gennaio avrebbe già vinto lo scudetto".