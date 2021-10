Ciccio Graziani sulla Juventus: “Difficoltà strutturali. Anche Klopp farebbe fatica”

Parla l'ex attaccante

NEPPURE KLOPP - "E' aria gelida per la Juve, peggio di così non poteva andare. Hanno richiamato l'usato sicuro che è Allegri ma ha una squadra meno competitiva dell'anno scorso, senza il fenomeno davanti che toglieva le castagne dal fuoco", ha detto Graziani con riferimento all'addio di Cristiano Ronaldo. "La squadra è più debole ma Allegri ha il dovere di farla giocare meglio: nonostante tutto ha dei valori anche se davanti hanno dei problemi enormi. Morata non riesce a risolverli, non hanno i giocatori giusti per far male agli avversari. Poi ci aspettiamo i miracoli dalla panchina ma non si fanno: se questa Juventus la dai a Klopp, fa fatica anche lui a gestirla, ha difficoltà strutturali".