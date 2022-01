Ciccio Graziani: “Vlahovic da solo non ti porta lontano. Serve la squadra”

L'ex bomber ha commentato l'operazione Vlahovic-Juventus

Ha destato grande clamore il colpo della Juventus sul mercato. Dusan Vlahovic strappato alla Fiorentina è senza dubbio il più grande affare della sessione invernale di trattative. Un'operazione che, allo stesso tempo, ha generato pareri diversi. Non tanto per le qualità del giocatore, quanto per le modalità con cui l'affare è andato in porto. Ciccio Graziani, storico ex bomber, ha voluto dire la sua con un messaggio su Facebook che ha trovato grande partecipazione da parte degli utenti che lo seguono.