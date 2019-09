Ciclone Roma: Sassuolo travolto 4-2, prima gioia per Fonseca

Una mezz’ora da sogno lancia la Roma contro il Sassuolo. I giallorossi si sbloccano nella nuova stagione, vincendo la prima gara ufficiale dopo due pareggi. Gli uomini di Paulo Fonseca vanno in vantaggio dopo 13 minuti con Cristante che stacca sul primo palo sul calcio d’angolo. I neroverdi sono tramortiti ed incassano il raddoppio ad opera di Dzeko con un tocco da distanza ravvicinata. Al 22′ arriva il tris firmato da una stoccata di Mkhitaryan. Al 33′ Kluivert fissa il punteggio sul 4-0 con un perfetto taglio alle spalle della difesa. Nella ripresa, la Roma toglie il piede dall’acceleratore ed il Sassuolo accorcia le distanze con una doppietta di Berardi, prima su punizione e poi su azione. Si sprecano le occasioni da entrambe le parti, ma non cambia il risultato. Vince la Roma 4-2 ed avanza in classifica.