Cigarini: “Pazzo del fantacalcio. Ilicic il più forte in Italia”

Luca Cigarini si racconta e lo fa ai microfoni di fantacalcio.it. Il centrocampista del Cagliari grande appassionato del noto fantasy game legato al mondo del pallone ha rivelato alcuni aneddoti legati alla sua passione ma anche qualche rimpianto in riferimento alla sua carriera da professionista.

Cigarini, passione fantacalcio

Tra fedelissimi passati e presenti, Cigarini racconta la sua gioia nel giocare al Fantacalcio fin da bambino: “Mi è sempre piaciuto sin da quando ero piccolo”, ha detto il centrocampista del Cagliari. “Le prime volte lo facevo con mio padre e mio fratello e se non mi facevano prendere Zidane io non giocavao”. Dall’idolo passato al pupillo presente: “A dire la verità, comunque, ho sempre fatto il Fantacalcio con gli amici d’infanzia o con i compagni di squadra. Mi ha tenuto sempre unito ad amici di una vita, è una cosa per me sacra. Quest’anno io e Viviano abbiamo puntato su Immobile e ci abbiamo preso alla grande, ma il giocatore di cui sono follemente innamorato è Ilicic. Attualmente per me è il giocatore più forte in Italia”.

Carriera e rimpianti

Ma tra hobby e passioni, anche qualche rimpianto relativo alla sua carriera come ad esempio il passato al Napoli e alcuni momenti con la maglia della Nazionale: “Arrivare in una piazza come Napoli non pronto è il mio più grande rimpianto”, ha ammesso Cigarini che poi ricorda anche una gara precisa con la maglia azzurra. “Rimpianto in una partita? C’è. La semifinale dell’Europeo Under 21, Italia-Germania, perdemmo 0-1, li massacrammo ma uscimmo. Quello è stato un grande rimpianto e spesso me lo sogno ancora”, ha ammesso il calciatore rossoblù.