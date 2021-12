Tris Sampdoria al Genoa che si sveglia tardi: il derby è blucerchiato

Al Ferraris è 3-1 per la squadra blucerchiata

Il derby della Lanterna lo vince la Sampdoria che ha battuto il Genoa con il punteggio di 3-1. Una partita che la squadra blucerchiata ha vinto con merito ma ha sfruttato bene le occasioni da rete avute a differenza dei rossoblu' che hanno sprecato alcune chance e sono stati anche sfortunati avendo subito una clamorosa autorete e colpito un palo nel momento di maggiore spinta. Shevchenko senza tanti elementi ha anche avuto a metà servizio Sturaro colpito nella fronte nel primo tempo che ha continuato con il sopracciglio gonfio. Il derby comincia subito con il vantaggio al 7' Gabbiadini di testa, a segno per la terza gara consecutiva. Il Genoa ci prova a rientrare in partita ma non riesce. A inizio ripresa Hernani sfiora il pari calciando di potenza anzichè di precisione dall'altezza del dischetto. A colpire sono ancora i blucerchiati con Caputo che trova lo spazio in area. Gabbiadini, complice una deviazione sfortunata di Vanheusden, trova anche la doppietta che arriva dopo verifica al VAR. Al 78' accorcia Destro, poi il palo di Candreva. Il Genoa non molla e colpisce un legno clamoroso. Tripudio blucerchiato al Ferraris mentre il Grifone non riesce a decollare in casa.