Cissé nel finale e l’Atalanta piega il Bologna

Nerazzurri che tengono il passo di Juve e Roma

L'Atalanta si rimette in corsa per il quarto posto e stasera con un gol nel finale del classe 2003 Cissé, entrato al posto di Muriel e al debutto in A, ha battuto il Bologna. Una importante risposta alla vittoria della Roma nel derby, agganciando il quinto posto (con una partita in meno). Primo tempo equilibrato con una colossale occasione per parte: Scalvini prende il palo, Orsolini sbaglia solo davanti a Musso. Nella ripresa il Bologna cresce, ma viene punito dal gol del giovane attaccante guineiano entrato da pochi minuti