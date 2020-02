Clamoroso al Bentegodi, la Juventus cade sotto i colpi del Verona

La Juventus cade a Verona. Meritatamente. L’Hellas Verona ferma i campioni d’Italia dopo una partita giocata con grinta e sacrificio. Prestazione a dir poco opaca degli uomini di Sarri che si fanno rimontare dopo essere passati in vantaggio con Ronaldo.

LA GARA – Pronti- via la partita inizia subito con grande ritmo. I padroni di casa al 10° minuto ci provano con il sinistro al volo di Pessina. Ottima conclusione con la palla che esce non di molto. Dieci minuti più tardi Douglas Costa risponde con un tiro che va a sbattere sulla traversa. Al 21esimo l’Hellas va in vantaggio, ma il gol viene annullato per il fuorigioco di Kumbulla. Al 36° invece ancora un legno. Sempre della Juventus. Questa volta è Ronaldo che colpisce il palo. Nel secondo tempo la Juventus sembra avere il controllo della partita e al 65esimo i bianconeri passano in vantaggio con Cristiano Ronaldo che in campo aperto infila nell’angolino.

L’Hellas non si scompone, anzi. Reazione grintosa degli uomini di Juric che al 76° trovano il gol del pareggio con Fabio Borini e la ribaltano nel finale grazie al rigore trasformato da Pazzini.

Stop che può costare caro alla Juventus. Domani grande occasione per l’Inter di Conte per l’aggancio in classifica.