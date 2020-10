Clamoroso Bendtner: ricattato da una donna in cambio di un seno rifatto

Sfortunato nel gioco, fortunato in amore. Il celebre detto popolare non sembra essere valso per Nicklas Bendtner. L’attaccante danese, ex Arsenal e Juventus, viene ricordato dai suoi vecchi tifosi come un giocatore di belle speranze troppo spesso disattese nel momento del salto di qualità. Nonostante un ottimo fisico e una discreta tecnica, la punta non ha reso come in molti avrebbero pensato. Tuttavia le cose non sono andate meglio sotto l’aspetto sentimentale.

RICATTO

Infatti Bendtner ha raccontato nel suo libro “Both Sides” una curiosa disavventura avvenuta durante il periodo in cui militava in Premier League. Un’ex fidanzata gli avrebbe rivelato di essere rimasta incinta di lui e per nascondere questa situazione ci sarebbe stato un prezzo da pagare in senso letterale. Ovvero il costo di un intervento per rifare il seno. Ma non sarebbe la sola curiosità della vita sentimentale piuttosto turbolenta dello stesso Bendtner in quel periodo: una delle sue fiamme sarebbe arrivata al punto di rompergli un finestrino della macchina con un ciottolo a causa della rottura del loro rapporto. E a Nicklas è persino successo di ritrovarsi i vestiti gettati dalla finestra dopo che la fidanzata di quel momento aveva scoperto dal cellulare le sue tresche. Insomma, nemmeno il lato sentimentale è stato favorevole all’ex bomber.