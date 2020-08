Clamoroso dalla Spagna, Cristiano Ronaldo vicinissimo al Valencia nel 2006

Nel 2009 il Real Madrid annunciava Cristiano Ronaldo davanti a 80.000mila persone. Uno stadio che è rimasto ai suoi piedi fino alla sua ultima partita: con i Blancos CR7 ha alzato numerosi trofei tra cui anche 4 Champions League.

CRISTIANO RONALDO VICINO AL VALENCIA

Il suo arrivo in Spagna però avrebbe potuto concretizzarsi già nel 2006. Secondo quanto raccontato da Amedeo Carboni al Mundo Deportivo il portoghese era ad un passo dal Valencia dopo aver avuto un litigio con Rooney al Manchester United. L’ex direttore sportivo del club spagnolo ha dichiarato: “C’erano i contratti già firmati dall’agente Jorge Mendes. Non mancava nulla sia per me sia per Cr7. L’affare però non si concretizzò“.