Clamoroso Genoa: 14 tesserati risultati positivi al Coronavirus

Dopo il disastro sul campo contro il Napoli, il Genoa si trova a fare i conti con un nuovo problema. Il Grifone, infatti, ha riscontrato ben 12 positività al Coronavirus tra staff e giocatori. Un numero esorbitante, il più alto riscontrato in una formazione di Serie A finora. Questi casi si sommano alle due mancate negatività di Mattia Perin e Lasse Schone.

IL COMUNICATO

Il Grifone ha diramato un comunicato per spiegare la situazione: “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.