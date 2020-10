La Regione Campania ha fermato il Napoli in partenza per Torino per evitare alla squadra di correre dei rischi dopo i due casi di positività al Covid dei giocatori Elmas e Zielinski. Salta quindi la partita con la Juventus di domani sera. Una notizia clamorosa arrivata alle 19,30 e adesso si aspetta di conoscere le decisioni della Lega Calcio visto che la situazione si sta via via complicando in Serie A dopo il focolaio di contagi al Genoa.