Clamoroso Lukaku, la Juventus fa lo sgambetto all’Inter: ecco la mossa vincente

Romelu Lukaku-Inter si può, ma attenzione alla Juventus. Ha del clamoroso quanto starebbe accadendo nella trattativa per arrivare al belga del Manchester United. La Vecchia Signora è ancora indecisa sul futuro di Gonzalo Higuain e osserva con attenzione la trattativa tra nerazzurri e il bomber dei Red Devils.

Stando alle ultime indiscrezioni, Paratici avrebbe in mente una mossa per superare la concorrenza dell’Inter e mettere le mani sull’attaccante: Dybala per Lukaku. Uno scambio che avrebbe del clamoroso ma che potrebbe fare al caso di entrambe le compagini. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione quindi sul fronte del bomber che tanto è desiderato da Antonio Conte. Le prossime ore saranno decisive con l’Inter che potrebbe anche decidere di accontentare la richiesta economica del Manchester United per evitare di essere beffati dai rivali bianconeri.