Clamoroso retroscena, Allegri contattato dall’Olanda per il post Koeman

Massimiliano Allegri è ancora a caccia di una panchina. L’allenatore livornese è fermo da 1 anno e la stagione 20/21 sarebbe dovuta essere quella del suo ritorno. Finora però nulla si muove per l’ex Juve e Milan. Dall’Olanda nel frattempo arriva un clamoroso retroscena di mercato.

ALLEGRI DICE NO ALL’OLANDA

Secondo quanto raccolto da SkySport la Federazione olandese avrebbe contattato l’allenatore italiano ora svincolato. Allegri però avrebbe rifiutato perché ancora alla ricerca di un club. In caso di Nazionale comunque, l’ex mister del Cagliari darebbe priorità all’Italia. Per ora il futuro rimane incerto con tutte le panchine delle big occupate. Chissà che l’allenatore italiano non possa anche scegliere un incarico all’estero.

