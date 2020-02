Claudio Marchisio svela: “Klopp è il mio preferito”

Parola di Principino. Claudio Marchisio si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata a DAZN nella quale ha toccato vari temi. Dal suo passato bianconero fino ad oggi. A proposito del momento della Juventus l’ex centrocampista ha detto che ci vuole pazienza: “Non si può pretendere di cambiare il gioco e la mentalità in così poco tempo. L’infortunio di Chiellini è stato penalizzante perché Giorgio trasmette quel carattere e quell’identità che alla Juve sono mancate. Ci sono più campanelli d’allarme rispetto agli anni passati, la squadra subisce di più ed è meno solida. Bisogna fare attenzione perché Lazio e Inter non mollano”.

Poco dopo Marchisio ha espresso un’opinione sul suo allenatore preferito del momento: “Ora il mio preferito è Klopp, infatti speravo che arrivasse alla Juve. Però per mentalità e tipo di gioco dico Guardiola dei tempi del Barcellona”.