Cobolli Gigli accusa: “Nella Juventus di oggi c’è arroganza”

L'ex presidente dei bianconeri analizza il momento della formazione allenata da Andrea Pirlo

In casa Juventus è tempo di valutazioni. Cosa non ha funzionato in questa stagione dopo gli ultimi nove anni all'insegna dei grandi trionfi in Italia? Forse l'inesperienza del nuovo tecnico Andrea Pirlo, forse la giovane età di tanti membri della squadra.

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e non ha risparmiato una bordata durissima: "Con un po’ di dispiacere, devo ammettere che nella Juventus oggi c’è un po’ di arroganza. Si vede dagli atteggiamenti, tipici di persone che si trovano in un momento difficile. Sono scettico nei confronti Paratici, mentre Nedved non è un vice presidente. Meglio come calciatore. Paratici va fuori le righe perché avverte il momento difficile. La dichiarazione di Agnelli su Suarez mi ha stupito, non è in linea col carattere che ha dimostrato nel tempo. Agnelli negli ultimi mesi è cascato in buchi molto profondi".