Cobolli Gigli: “Juve, niente drammi. Sarri? Preferisco Allegri…”

La sconfitta in Supercoppa italiana apre qualche crepa nel muro della Juventus. I bianconeri hanno subito una nuova sconfitta da parte della Lazio e sembrano avere qualche problema di troppo in difesa. Eppure c’è chi non vuole fare drammi: si tratta dell’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Non farei troppi drammi per la sconfitta in Supercoppa italiana. La Lazio ha fatto ottime cose, soprattutto a centrocampo, ma da qui a pensare che la Juve vada in crisi è una cosa senza senso. Il problema restano i 24 gol subiti, che sono tanti. Allegri o Sarri? Preferivo Allegri perché quella Juve era estremamente determinata e migliore in difesa, ma oggi la Juve deve andare avanti nel suo percorso. In Champions deve arrivare più in là possibile, con grinta e una maggiore capacità di concentrazione”.