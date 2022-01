Cobolli Gigli: “La Juventus non ha soldi per fare mercato”

Il punto di vista dell'ex presidente bianconero

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: Il tifoso Cobolli Gigli non è contento. Spero ancora nel quarto posto ma le altre restano distanti. Morata? "Bravo ragazzo, tanta volontà ma vive alti e bassi. Allegri ha dichiarato che vuole tenerlo. Non ha senso cambiare se non hai la certezza di migliorare. Non credo che la Juventus farà mercato, non ci sono i soldi. Ritengo difficile che la Juve faccia più di un acquisto".