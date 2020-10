Codacons chiede a Governo estradizione di Robinho: “Sconti la pena nel carcere italiano”

Il Codacons chiede l’estradizione per il calciatore ex Milan Robinho trasferitosi al Santos. La vicenda del brasiliano ha scatenato nell’opinione pubblica un vero e proprio dibattito tra tifosi, appassionati e esperti di diritto penale.

Questo perché sull’ex attaccante rossonero -rileva il Codacons – pende una condanna comminata dalla Giustizia italiana (Tribunale di Milano) che nel Novembre del 2017 lo trovò colpevole per il reato di violenza sessuale, sanzionandolo con 9 anni di carcere ed un risarcimenti di 60mila euro per la vittima.

I fatti risalirebbero all’anno 2013, quando, assieme ad un amico, avrebbe violentato in un locale milanese una giovane ragazza albanese; violenza che la sentenza del Tribunale descrive in modo molto crudo sottolineando il comportamento spregevole dei colpevoli.

Codacons: “Chiediamo sia arrivato il momento perché sia fatta giustizia, Robinho non ha mai scontato un solo giorno di prigione per lo spregevole reato che ha commesso sul territorio italiano. – afferma il Presidente dell’Associazione Marco Donzelli – è il momento per rispetto verso la giustizia e per rispetto verso la vittima di violenza che il Governo italiano si faccia sentire, per tramite del Ministero della Giustizia e chieda al Governo brasiliano di concedere l’estradizione affinché l’ex calciatore milanista sconti la sua pena in un carcere italiano.

Oggi stesso presenteremo la richiesta ufficiale al Ministero.”