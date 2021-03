Colantuono gioca Inter-Atalanta: “Per battere la Dea serve partita perfetta. Gasperini ha reso questa squadra una big”

Intervenuto al canale Youtube della Lega di Serie A, l’ex allenatore anche dell’Atalanta Stefano Colantuono ha parlato della sfida di lunedì sera tra l’Inter di Antonio Conte e i bergamaschi di Gian Piero Gasperini impegnati nel Monday Night della 26^ giornata.

Colantuono: tra ricordi e il presente

L’Atalanta non batte l’Inter a San Siro dal marzo 2014 quando proprio alla guida dei bergamaschi c’era appunto Colantuono: “Ricordo più il 4-3 dell’anno precedente. Fu una gara davvero scoppiettante. Al 90esimo Ranocchia sbagliò un gol fatto da 10 cm. Fu una partita da cardiopalma. In quel periodo ci toglievamo grandi soddisfazioni con le grandi. Anche col Milan”.

“I Percassi stavano già gettando le basi per fare quello che stanno facendo oggi. In quel periodo noi dovevamo salvarci. Avevamo bisogno di restare in Serie A. L’anno del -6 ci salvammo e lo reputo come uno scudetto. Ci davano spacciati e invece ci salvammo con largo anticipo. Davvero. Come un posizionamento in Europa. Ho fatto quello che mi era stato richiesto. Bergamo era ed è casa mia. La ritengo così”.

“177 panchine con l’Atalanta e Gasperini le batterà lunedì a San Siro? Gasperini ha fatto diventare l’Atalanta una big. Ha cambiato la mentalità della società e della squadra. Gli auguro di battere tutti i record e anche questo delle panchine. Tutto ciò che fa bene all’Atalanta mi rende contento”.

Sul presente e il match di lunedì: “L’Inter è una squadra molto fisica, corre e verticalizza: la forza di questa squadra va messa in considerazione del fatto che i due attaccanti sono giocatori straordinari. Penso che sarà una bella partita, sarà una sfida a ritmo forsennato. L’Inter sta andando bene, ma l’Atalanta è un cliente scomodo per tutti. Se non fai la partita con testa e sacrificio non la porti a casa. L’Atalanta non muore mai, per batterla serve una partita perfetta”.