Colley, ripresa e Ramadan: rifiuta acqua in allenamento

Dopo la nota lieta riguardo i tamponi negativi agli atleti che avevano contratto il coronavirus, in casa Sampdoria si pensa a riprendere gli allenamenti. Tra i calciatori c’è chi dovrà fare e sta già facendo qualche sforzo in più: Omar Colley, infatti, sta seguendo alla lettera i precetti del Ramadan.

Senza acqua: doppio sforzo per Colley

La Sampdoria, infatti, dovrà porre l’attenzione anche sul caso di Omar Colley. Il difensore blucerchiato sta osservando il Ramadan. Alla lettera. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, per il centrale classe 1992 la ripartenza delle attività è decisamente più dura rispetto a quella dei compagni doriani. Il giocatore gambiano in questi giorni sta rispettando alla lettera i precetti del Ramadan compreso il digiuno totale dalle prime luci dell’alba fino al tramonto. Per lui nessuna pausa e nessuna eccezione, neppure durante le due sedute di allenamento effettuate in settimana. Anzi, durante le sessioni al Mugnaini, tra l’altro nella fascia oraria più calda, Colley ha rifiutato anche l’acqua nonostante l’invito da parte dello staff di mister Ranieri ad idratarsi.

Ripresa Serie A, gli allenamenti di Yoshida

Anche un compagno di reparto di Colley è alle prese con gli allenamenti, ma non solo quelli sul campo. Infatti, il giapponese Yoshida è stato curiosamente protagonista di un gioco con un noto comico di Genova in cui doveva provare a dire in dialetto alcuni proverbi. Il calciatore ha provato a cimentarsi con una serie di detti in dialetto per via di una sua recente intervista in cui aveva detto “cianin cianin”, ovvero “un passo alla volta”. Il classe 1988 si è dunque messo all’opera dimostrando di cavarsela decisamente bene. In attesa di novità relativamente alla ripresa dei campionat, quindi, in casa Sampdoria proseguono gli allenamenti. Non solo quelli fisici in vista della ripartenza…