Collovati non ha dubbi: “Se l’Atalanta batte la Juventus diventa favorita per lo scudetto”

Un’altra vittoria che vale, forse, ben più di tre punti. L’Atalanta vola al terzo posto e mette pressione alle big non solo per un piazzamento d’onore in classifica. Infatti, con lo scontro di sabato contro la Juventus, la Dea potrebbe candidarsi a qualcosa di più di un piazzamento in Champions League. Ne è convinto Fulvio Collovati che intervenuto a Novantesimo Minuto su RaiDue, ha analizzato la rincorsa al vertice dei nerazzurri.

Collovati: “Se l’Atalanta batte la Juventus favorita per scudetto”

“Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita”, ha esordito Collovati relativamente al cammino da qui al termine della stagione di Serie A. “Se l’Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions League sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto“.

QUI LE NEWS DI GOSSIP