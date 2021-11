Colonnese a ISP: “Per l’Inter match contro il Napoli decisivo per lo scudetto”

L'opinione dell'ex difensore nerazzurro ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’imminente Inter-Napoli, la redazione di ItaSPortPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Colonnese , doppio ex delle due squadre.

“Secondo me sì, soprattutto per quanto riguarda l’Inter”.

“Perché il distacco poi diventerebbe troppo ampio. Per cui l’Inter non deve assolutamente perdere terreno”.

Come si spiega il ritardo in classifica da parte dei nerazzurri?

A San Siro si presenterà per la prima volta da ex, Luciano Spalletti: auspica voglia di rivalsa da parte sua?

“Sicuramente sì, perché ha riportato l’Inter in Champions dopo tanti anni, per poi essere mandato via. Secondo me avrà motivazioni particolari”.