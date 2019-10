Colonnese, che affondo su De Ligt: “Un disastro, meglio Demiral”

L’impatto di Matthijs de Ligt con il campionato italiano è stato tutt’altro che semplice. L’olandese della Juventus, anche in occasione della gara contro il Lecce, è finito sul banco degli imputati, con il suo rendimento che è stato commentato dall’ex difensore Francesco Colonnese a Maracanà.

DE LIGT – “E’ un disatro, da un punto di vista difensivo sta soffrendo tantissimo. Se quello che ha combinato lui lo avesse commesso un italiano, sarebbe stato fatto fuori subito. In ogni gara c’è il suo zampino in un’occasione da gol subita dalla Juventus. A breve, se andrà avanti così, verrà sostituito da Demiral, che credo sia più forte. Sicuramente migliorerà, ma paragonarlo ad altri campioni, in questo momento, non mi sembra il caso”.