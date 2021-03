Colonnese in tackle sulla Juventus: “La delusione del campionato. Pirlo inesperto”

La Juventus si scopre vulnerabile e fragile. E cade ancora. Stavolta il tonfo arriva in campionato contro il Benevento in casa. Una sconfitta che, al momento, taglia fuori i bianconeri dalla lotta per lo scudetto e rischia di vedere la formazione di Andrea Pirlo in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario inimmaginabile alla vigilia del campionato.

DELUDENTE

Il percorso della Vecchia Signora nella Serie A 2020/21 si sta rivelando tremendamente incerto e ricco di battute d’arresto. Lo conferma l’ex difensore Francesco Colonnese, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Per me la Juve è la delusione di questo campionato, una delusione forte. Da inizio anno ha grosse problematiche, fuori dalla Champions e dalla corsa scudetto. Rischia anche il quarto posto. Spesso i giocatori hanno giocato fuori ruolo e con attaccanti che non sempre si sono trovati bene l’uno con l’altro. Mi dispiace dirlo, ma si sono viste tutte le lacune e l’inesperienza di Pirlo”.