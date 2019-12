Colpo Bologna: vince 3-2 a Lecce. Pari tra Parma e Brescia

Pomeriggio dai due volti per l’Emilia. Il Bologna vive una giornata positiva in casa del Lecce. I rossoblu collezionano occasioni a ripetizione nel primo tempo, aggredendo i salentini e arrivando spesso al tiro. Al 45′ arriva il vantaggio ad opera di Orsolini. Nella ripresa gli uomini di Mihajlovic dilagano: al 56′ Soriano ribatte a rete dopo la respinta di Gabriel, mentre dieci minuti dopo lo stesso Orsolini inventa un gol capolavoro con finta sul difensore e tiro nel sette. All’86’ Babacar accorcia le distanze. In pieno recupero arriva il destro vincente di Farias che fa tremare Mihajlovic, ma non porta al pari. Finisce 3-2 per i rossoblu. Con questo successo il Bologna scavalca il Milan ed entra nella top 10. Vive un pomeriggio da brividi il Parma che pareggia in casa contro il Brescia. Regna l’equilibrio tra le due formazioni, con occasioni clamorose per Gervinho e Donnarumma. A sbloccare il match ci pensa Balotelli con un inserimento da opportunista vero al 72′. In pieno recupero arriva il gol di Grassi con un perfetto colpo di testa. Finisce 1-1. Stop pesante in ottica europea per il Parma che non approfitta del passo falso del Cagliari. Continua la rimonta salvezza delle Rondinelle bresciane.