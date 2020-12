Colpo dell’Udinese: 3-2 in casa del Torino, decide Nestorovski

E’ notte fonda per il Torino di Giampaolo. I granata restano in zona retrocessione e vedono allontanarsi pericolosamente le posizioni che valgono la permanenza in Serie A. Il tentativo di risalire la classifica si complica a causa della sconfitta interna contro l’Udinese per 3-2, al termine di un match che i torinesi sembravano in grado di rimettere sui binari giusti. I friulani, invece, tornano a guardare con grande ottimismo alla stagione.

IL MATCH

L’approccio dell’Udinese al match risulta migliore. De Paul spreca un’ottima chance al 7′ sparando alto da buona posizione. Al 23′ Wallace recupera palla e lancia Pussetto che a tu per tu con Sirigu non sbaglia. Il Torino non riesce a reagire immediatamente e nella ripresa incassa anche il 2-0: Pereyra serve De Paul che insacca con un tiro preciso. Sotto di due reti, i granata trovano la forza per tornare in partita: in un minuto arriva il pari. Prima segna Belotti sfruttando un clamoroso regalo di Samir che lancia il bomber verso la porta; poi tocca a Bonazzoli approfittare dell’errore in disimpegno di Becao. La gara sembra completamente destinata a ripartire da zero, ma l’Udinese trova il nuovo vantaggio con la zampata di Nestorovski su assist di Pereyra che vale il 3-2 finale.