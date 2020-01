Colpo dell’Udinese a Lecce: decide De Paul a 2′ dalla fine

L’Udinese fa il colpo per la salvezza passando sul terreno del Lecce col punteggio di 1-0. Ha deciso la sfida De Paul con un gol all’88. Una rete molto importante per i friulani che adesso sono 13esimi in classifica con 21 punti. Il Lecce invece resta a 15 punti un gradino sopra la zona retrocessione.

TABELLINO

LECCE-UDINESE 0-1

Lecce (4-3-1-2) : Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli (24′ st Farias); Mancosu; Babacar (35′ st La Mantia), Falco. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Dubickas, Rispoli Allenatore: Liverani

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (45’+1′ st Barak), Sema (30′ st Pussetto); Okaka, Nestorovski (22′ st Lasagna). A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Ter Avest, Becao, Teodorczyk. Allenatore: Gotti

Arbitro: Guia

Marcatori: 43′ st De Paul

Ammoniti: De Paul (U)