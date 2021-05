Colpo Fiorentina: in panchina arriva Gattuso

I viola provano a rilanciarsi dopo una stagione disastrosa

Al termine di una stagione travagliata come poche altre, la Fiorentina programma il futuro piazzando il primo importante colpo. I viola, infatti, hanno scelto Gennaro Gattuso come nuova guida tecnica per provare a rilanciarsi. L'allenatore lascia il Napoli dopo un anno e mezzo, con l'apice toccato nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus nel giugno 2020. Nei due campionati sono arrivati un sesto e un quinto posto, con il rammarico per il sorpasso Champions subito all'ultima giornata dai bianconeri.