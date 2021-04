Colpo Genoa: Spezia battuto 2-0, la salvezza è più vicina

I rossoblu salgono a quota 36, con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione

Manca sempre meno alla fine del campionato e anche la lotta per la salvezza si fa sempre più infuocata. Il Genoa conquista punti preziosissimi vincendo la sfida contro lo Spezia , in un crocevia importante. Il Grifone intravede più vicina la permanenza in Serie A, a patto di non dilapidare il vantaggio nelle prossime gare. I bianconeri, invece, devono guardarsi alle spalle dal pericoloso ritorno del Cagliari.

Il Genoa trova lo spunto migliore e si rende minaccioso grazie anche ad alcuni disimpegni errati dello Spezia. Destro si divora due gol semplici per uno come lui: il primo sfuma con un colpo di testa alto da buona posizione, mentre il secondo è un liscio clamoroso a porta vuota, dopo uno stop errato di Provedel. Al 22' il Genoa trova il gol con Pandev, ma il direttore di gara annulla tutto dopo aver consultato il Var per un fallo di Destro sul portiere avversario. Con il passare dei minuti cresce lo Spezia che prende il controllo delle operazioni, pur senza impensierire troppo Perin. Nella ripresa, Ballardini inserisce Scamacca e l'attaccante ricambia la fiducia con il gol: suo il tap in dopo la prodigiosa respinta di Provedel sul tiro di Zappacosta. Lo Spezia prova a rendersi pericoloso, ma fatica a trovare grandi spazi. In contropiede arriva invece il raddoppio del Genoa con Shomurodov, lanciato in velocità da un compagno e devastante nel piazzare un destro a giro sul secondo palo. Finisce 2-0.