Colpo grosso del Sassuolo all’Olimpico: Caputo affossa i sogni scudetto della Lazio

Il risultato dell’Olimpico rischia di avere un peso specifico importante per quanto riguarda la corsa scudetto. La squadra di Inzaghi perde la terza partita consecutiva e rimane a -7 dalla Juventus. Sorride eccome invece De Zerbi che si porta a meno 3 dal Milan e ‘vede’ l’Europa League.

Primo tempo

Nella prima parte di gara è il Sassuolo a fare la partita. Gli uomini di De Zerbi si muovono con personalità in campo, mentre la Lazio si rintana nella sua metà campo aspettando di ripartire. La prima vera occasione da gol capita però tra i piedi dei biancocelesti con Immobile che in area calcia incredibilmente a lato. Al decimo minuto il Sassuolo trova il gol con il giovane Raspadori, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano due minuti e ancora i neroverdi sfiorano la rete con Djuricic che calcia sulla traversa dopo la deviazione di Radu. I biancocelesti rispondono subito con l’azione di Luis Alberto che da buona posizione spedisce il pallone sopra la traversa. Alla mezzora i padroni di casa passano in vantaggio proprio con lo spagnolo che in area tira con potenza e una carambola con Locatelli lo favorisce. Il Sassuolo nonostante il gol subito non smette di giocare e prima con Boga e poi con Traore sfiorano il gol del pareggio.

Secondo tempo

Nei primi minuti della ripresa il Sassuolo tiene il pallino del gioco e trova quasi subito il gol del pareggio con Raspadori che deposita il pallone in porta su assist di Caputo. Al 60′ è Muldur a sfiorare la rete del vantaggio con una conclusione però respinta da Strakosha. Sei minuti più tardi Immobile prova ad inventare un gol incredibile con un destro a giro che termina fuori di pochissimo. Con il passare del tempo la Lazio cresce schiacciando un Sassuolo molto stanco. Nel recuperò però il Sassuolo aggredisce la Lazio con azioni prolungate e al 91esimo Caputo trova il gol che può mettere fine ai sogni scudetto dei biancocelesti.