Colpo Lazio: Atalanta battuta 3-1. Destro trascina il Genoa, pari tra Cagliari e Sassuolo

Nella lotta per la zona Champions irrompe prepotentemente la Lazio. I biancocelesti superano l’Atalanta nello scontro diretto e agganciano provvisoriamente la Roma al quarto posto in classifica. I bergamaschi pagano la giornata no. Nella lotta per la salvezza sorride il Genoa, sempre più in alto sotto la gestione di Ballardini: strapazzato il Crotone per 3-0. Respira anche il Cagliari che trova tre punti importanti contro il Sassuolo.

ATALANTA-LAZIO

Il big match di giornata sorride fin da subito ai biancocelesti. Al 2′ Marusic inventa un gol pazzesco calciando dai 25 metri. La Lazio legittima il suo vantaggio colpendo un palo con Milinkovic-Savic. Decisivo nell’occasione il portiere Gollini nel deviare sul legno il colpo di testa. Nella ripresa peggiora la situazione per l’Atalanta: Immobile trova Correa che entra in area, salta l’estremo difensore e fa 2-0. Una prodezza di Muriel permette a Pasalic di accorciare le distanze. Un contropiede finalizzato da Muriqi riporta nuovamente la Lazio avanti di due squadre.

CAGLIARI-SASSUOLO

La gara stenta a decollare, ma al 15′ serve una parata prodigiosa di Cragno per salvare il Cagliari. Il Sassuolo manca una nuova chance per il vantaggio con Djuricic che sfiora il vantaggio. L’attaccante ci riprova di testa e serve nuovamente un miracolo di Cragno per tenere a galla i sardi. Sul finire del primo tempo si fa vedere il Cagliari con Nainggolan che colpisce il palo. I sardi vanno in vantaggio con Joao Pedro, bravo a colpire di testa, ma si fanno riprendere proprio all’ultimo respiro da Boga.

CROTONE-GENOA

L’uomo-copertina è Mattia Destro. L’attaccante avvia l’azione del vantaggio del Grifone scambiando con Zajc e trovando il gol con un tiro di prima impressione al 24′. Passano cinque minuti e Czyborra inventa una conclusione pazzesca che non dà scampo al portiere Cordaz. A inizio ripresa arriva la doppietta di Destro: Zajc trova l’attaccante che non fallisce il tap in.