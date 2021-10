Colpo Milan a Bergamo: tris all’Atalanta che si sveglia tardi

Pessina infortunato perde anche la Nazionale

Successo di forza del Milan passato sul terreno dell'Atalanta con una prova ottima. Rossoneri che hanno vinto con il punteggio di 3-2 al Gewiss Stadium. Dopo 28 secondi la sblocca subito Calabria, la Dea sfiora il pari con Zapata e Malinovskyi. Successivamente Maignan ancora grande protagonista con almeno altri due interventi, nel finale di tempo Tonali firma il raddoppio. Nella ripresa Leao fa tris con un gol all'incrocio, Zapata accorcia su rigore all'86'. Pasalic fa il 3-2 nell'ultimo minuto di recupero ma non è servito per pareggiare. Per la squadra di Pioli è una vittoria importante che vale il secondo posto a -2 dal Napoli. L'Atalanta ha perso il match e anche Pessina che si è infortunato. Il calciatore nerazzurro non potrà rispondere alla chiamata di Mancini in Nazionale.