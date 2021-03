Colpo Milan: Verona battuto in casa 2-0. Festa Crotone, pari tra Fiorentina e Parma

Da Verona arriva forte e chiaro un messaggio rivolto all’Inter: il Milan non molla la presa. I rossoneri si impongono sull’Hellas per 2-0 e si portano provvisoriamente a soli tre punti dai nerazzurri in testa alla classifica. Insomma, il duello per lo scudetto resta ancora apertissimo e incerto. Si apre anche la lotta salvezza: la vittoria del Crotone riapre i giochi e riporta il Torino nel vortice per non retrocedere. Pari pirotecnico tra Fiorentina e Parma.

VERONA-MILAN

La prima occasione capita ai padroni di casa grazie a un passaggio sbagliato di Tomori, che innesca Lasagna. L’attaccante, però, non trova la porta. Al 27′ si sblocca il risultato. Ci pensa Krunic, che si procura la punizione e poi la trasforma con un’esecuzione impeccabile. I rossoneri controllano la rete e continuano a spingere. A inizio ripresa arriva la rete della sicurezza con Diogo Dalot, autore di una conclusione balistica straordinaria.

FIORENTINA-PARMA

La gara si accende a ridosso della mezz’ora di gioco. Sblocca il risultato Martinez Quarta, con un preciso colpo di testa: Sepe battuto e vantaggio della Fiorentina. Risponde il Parma: Pulgar tocca di mano e provoca un rigore trasformato prontamente da Kucka. Sul finire del primo tempo arriva il vantaggio viola con Milenkovic, autore di una girata da vero attaccante. Nella ripresa arriva il pari del Parma, con Kurtic che salta Malcuit e batte Dragowski. Nel finale Pulgar colpisce la traversa e, ironia della sorte, sul ribaltamento di fronte arriva la rete di Mihaila. Sembra fatta, ma un clamoroso autogol di Iacoponi ristabilisce la parità.

CROTONE-TORINO

Lo scontro salvezza sa tanto di gara da dentro o fuori per il Crotone, che inizia in maniera più aggressiva. Sirigu salva su Messias, ma non può nulla al 26′, quando viene assegnato un rigore ai calabresi. Simy non sbaglia e porta avanti i suoi. Sul finire del primo tempo il Torino pareggia: Ansaldi crossa e trova Mandragora, lesto a insaccare. Nella ripresa il Toro colpisce la traversa con Bonazzoli. Poi si scatena il Crotone. Messias impegna Sirigu, che devia il tiro, ma viene trafitto dalla respinta di Simy. Reca sembra chiudere la pratica con una gran conclusione sul primo palo. Il Toro, però, non ci sta e trova la rete con Sanabria, straordinario nella sua conclusione. Poi serve una parata prodigiosa di Cordaz per salvare il Crotone. In pieno recupero arriva la rete di Ounas con un missile che si stampa sul palo e finisce in rete.