Colpo salvezza della Sampdoria a Udine. Il Bologna butta via il match nel finale. Cutrone salva la Fiorentina. Pari tra Lecce e Cagliari

Vittoria fondamentale quella della Sampdoria contro l’Udinese. La squadra di Ranieri si allontana ancora di più dalla zona rossa della classifica. Pazzesco finale a Parma dove il Bologna si fa rimontare due gol nel recupero. Cutrone evita la sconfitta alla Fiorentina. Pari senza reti tra Cagliari e Lecce.

Fiorentina – Hellas Verona

Al Franchi l’Hellas aggredisce subito la partita e nei minuti iniziali gli uomini di Juric tengono il pallino del gioco facendosi vedere spesso dalle parti di Dragowski. Al 18esimo gli ospiti trovano il gol con Faraoni. Aamrabat serve alla perfezione Faraoni che in mezza rovesciata non lascia scampo ai padroni di casa. Al 36esimo ci prova Castrovilli a rimettere in gioco i suoi. Il centrocampista riceve da Kouamé, ma con il destro spara alto. Nel recupero del primo tempo il Verona va vicino al 2-0 con Di Carmine, ma Dragowski blocca. Nella seconda parte di gara la Fiorentina si rende pericolosa al 68esimo quando Cutrone non sfrutta un’uscita a vuoto di Silvestri. Nel finale però Cutrone trova il gol dell’1-1 evitando la sconfitta dei Viola.

Cagliari – Lecce

Il Cagliari di Zenga approccia sicuramente meglio il match della Sardegna Arena. Nei primi 45 minuti il Lecce di Liverani soffre molto il ritmo del Cagliari che al 18esimo va vicino al gol con Simeone su assist di Joao Pedro. Il Lecce prova a rispondere prima con Babacar che colpisce il palo e poi con Saponara che dopo una grande percussione mette a lato. Nel secondo tempo sempre Saponara si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco e qualche minuto dopo Mancosu si divora un gol a porta spalancata, ma anche lui si trovava in off-side. A 10 dal termine Nandez scheggia la traversa con una conclusione di controbalzo in area di rigore.

Udinese – Sampdoria

Bel match quello della Dacia Arena tra Udinese e Sampdoria. Le emozioni nel primo tempo arrivano tutte nel finale con il gol di Lasagna al 37esimo con uno splendido diagonale mancino. Al 45esimo Quagliarella torna al gol con un tocco di punta al volo dall’altezza del dischetto. Nel secondo tempo la Samp cresce e trova il gol nel finale con Bonazzoli. Due minuti più tardi Audero la combina grossa provocando il pareggio bianconero, ma il gol viene annullato per tocco di mano di Nuytink.

Parma – Bologna

Partita pazza quella del Tardini tra Parma e Bologna. La squadra di Mihajlovic nel primo tempo trova il doppio vantaggio con Danilo al terzo minuto e con Soriano al 16esimo. Nella ripresa il Parma prova a reagire, ma i gol arrivano incredibilmente nel recupero. Prima con Kurtic che accorcia le distanze al 93esimo e poi con Roberto Inglese che due minuti dopo batte Skorupski al 95esimo. Match completamente buttato dai felsinei.