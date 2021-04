Colpo salvezza per la Fiorentina: Verona battuto in casa 2-1

La lotta per la salvezza inizia a infiammarsi e la Fiorentina gioca d’anticipo, portando a casa tre punti preziosi. I viola risultano più precisi e pungenti di un Hellas Verona in caduta libera nelle ultime uscite. Il 2-1 finale permette...

La lotta per la salvezza inizia a infiammarsi e la Fiorentina gioca d'anticipo, portando a casa tre punti preziosi. I viola risultano più precisi e pungenti di un Hellas Verona in caduta libera nelle ultime uscite. Il 2-1 finale permette alla squadra di Iachini di allungare sulla zona retrocessione, costringendo Torino e Cagliari a vincere per provare a tenere sotto scacco i toscani.

Il Verona prova a imporre le sue geometrie, ma la Fiorentina punge in contropiede. Il primo tempo, dunque, vive con questo equilibrio. I veneti vanno alla conclusione per due volte con Lasagna, ma Dragowski prima e la difesa avversaria poi salvano tutto. I viola, però, con il passare dei minuti guadagnano campo e si rendono pericolosi con Ribery che impegna Silvestri con un diagonale velenoso. A sbloccare il risultato serve un episodio. A fine primo tempo la Fiorentina trova la svolta con un calcio di rigore trasformato da Vlahovic. Nella ripresa regna l'equilibrio nei primi 20 minuti. Al 65' arriva il raddoppio dei toscani, con Caceres che trova un tiro imparabile. Passano sette minuti e il Verona torna in gioco: palla perfetta di Faraoni per l'accorrente Salcedo che da due passi non sbaglia. Il finale è nervoso e ricco di cartellini gialli, ma non cambia la sostanza e il risultato dell'incontro.